Пропавший в лесу под Пермью 90-летний дедушка найден живым

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-13T13:42:52+03:00

Утром пенсионер ушел в лес за грибами и не смог найти дорогу домой

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- Найден, жив, всем большое спасибо за помощь, просьба снять репосты, - появился новый пост на странице пермских поисковиков-волонтеров.

Напомним, 13 августа 90-летний пенсионер потерялся в лесу в Пермском районе. Около восьми часов утра пожилой пенсионер ушел в лес за грибами, но потерял дорогу и не смог выйти из леса.

- Это дедушка одного их наших волонтеров, - сообщила «КП» координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. – Он набрал внучку и сообщил, что заблудился в лесу.

В обед в поселок Усть-Качка на поиски дедушки выехали волонтеры. В это время в лес ушли искать пропавшего пенсионера и его родственники: племянник, дочь и внучка. По ориентирам, которые волонтеры сообщили им, родные обнаружили в лесу пропавшего деда. Он хорошо себя чувствует и даже не потерял пакет с грибами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми потерялся восьмилетний мальчик. Спустя сутки его нашли сотрудники полиции. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU