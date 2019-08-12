Срочно! В Перми 8-летний мальчик ушел на прогулку и пропал

В Перми объявлен срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика. 11 августа школьник ушел из дома в Индустриальном районе погулять и обратно не вернулся.

- Заявление в полицию родители написали вечером в воскресенье, когда ребенок несколько часов отсутствовал, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Личный состав полиции в настоящее время занимается его поисками.

На розыск ребенка выходят и пермские волонтеры. Они встречаются возле дома на улице Милиционера Власова, где живет пропавший мальчик. После того, как информация появилась в соцсетях, многие откликнулись и выдвигаются на место сбора.

Проверку по факту исчезновения мальчика проводит и следственный комитет.

- Сотрудники опрашивают родителей мальчика, его друзей и знакомых, осматривают места возможного местонахождения пропавшего ребенка, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Появилась информация, что мальчик может находиться у знакомых, сейчас мы проверяем ее.

Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие.

Был одет в зеленую футболку с желтой эмблемой, синие джинсы и черные кроссовки.