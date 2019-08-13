В лесу под Пермью потерялся 90-летний дедушка

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-13T13:43:46+03:00

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13 августа в Пермском районе потерялся 90-летний Иван Петрович Андреев. Около восьми часов утра пожилой пенсионер ушел в лес за грибами и не вернулся.

- Это дедушка одного из наших волонтеров, - сообщила «КП» координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова. – Около 12.00 часов он набрал свою внучку и сообщил, что заблудился в лесу. Сейчас мы объявили о срочном сборе волонтеров, выезжаем в район поселка Усть-Качка на его поиски.

Желающие пермяки могут присоединиться к розыскам пропавшего пенсионера.

Сбор волонтеров 13 августа в 14.00 Место сбора: Пермский район, с. Усть-Качка, ул. Стройка, 4 Форма одежды: закрытая, непромокаемая, теплая, удобная обувь, жилеты. С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус, свистки, дождевики, телефоны, фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU