2019-08-05T16:22:36+03:00
Происшествия

В Губахе на предприятии погиб работник

В него прилетела выброшенная с крыши доска
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае произошло очередное ЧП на предприятии. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, 31 июля работники ремонтировали крышу одного из помещений. Кто-то из них выбросил вниз доску. А она упала прямо на рабочего, который проходил мимо. Мужчина погиб.

- Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - сообщили в пресс-службе. - Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми скончался один из пострадавших во время взрыва на Пермском пороховом заводе. Напомним, взрыв произошел на прошлой неделе. В результате ЧП пострадали пять человек. У двоих из них оказались сильнейшие ожоги, их увезли в больницу. 5 августа один из них, 26-летний аппаратчик Алексей, скончался. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Второй пострадавший остается в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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