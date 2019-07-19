В Перми из воды достали тело мужчины

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-19T08:59:04+03:00

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В Перми на воде обнаружили тело мужчины. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, тело на поверхности реки уведи очевидцы. Местные жители сообщили о страшной находке в полицию.

Пермские спасатели выехали на место. С помощью лодки у верхнего бьефа КамГЭС достали тело мужчины. По предварительной информации, погибший может быть одним из мужчин, провалившихся под лед на снегоходе в январе 2019 года.

Тело мужчины доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из реки достали тело мужчины. В Орджоникидзевском районе Перми 25 июня произошло ЧП. С моста через Чусовую прыгнул мужчина, но вынырнуть он не смог. Источник близкий к ситуации сообщил, что вслед за мужчиной нырнул его друг. Знакомый увидел, что мужчина не вынырнул и прыгнул за ним, чтобы помочь. Однако спасение утопающего окончилось неудачей.

ИСТОЧНИК KP.RU