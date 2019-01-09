У жителя Прикамья, погибшего на снегоходе на Каме, 4 месяца назад родилась дочка

- Не знаем, как мы теперь будем без папы! – плачет Наталья Корепанова. – 4 месяца назад у нас родилась дочка, и еще у нас подрастает 9-летняя дочь.

Семья Корепановых живет в частном доме в деревне Кулигино в Краснослудском поселении, в живописном месте – здесь сливаются две реки, Сылва и Чусовая, и взору с двух сторон полуострова Стрелка открываются красивые речные просторы.

- К нам на Рождество приехала моя двоюродная сестра с мужем Сергеем, они собирались погостить один день и уехать к себе в Березники, - рассказывает Наталья. - Денис, мой муж, предложил Сереже прокатиться на снегоходе, сказал, что хочет показать ему местные красоты, он очень любил природу и технику. Они с утра надели горнолыжные костюмы и отправились на реку. Где-то в половине первого мы решили позвонить им, узнать, когда ждать обратно. Но связи почему-то не было. Набирали телефон снова и снова, а он все молчал. Мы забеспокоились, и стали звонить в службу спасения. Позже спасатели мне сообщили, что тело Дениса нашли в полынье размером метр на метр. Получается, она как будто специально подкарауливала их! Вот так мы и осиротели. У Сережи детей еще не было.

- Скорее всего, эта полынья образовалась как раз от провалившегося снегохода, - говорит заместитель директора по оперативной работе Пермской городской службы спасения Павел Хлызов. - Ее мы обнаружили на Каме, там, где в нее впадает Гремячий ручей. Это уже в микрорайоне Гайва, в 9 километрах от Красной Слудки. Лед в устье ручья оказался очень тонким – всего 3-4 сантиметра толщиной, вот он и не выдержал снегохода с двумя пассажирами. Тело 39-летнего Дениса Корепанова мы нашли на льду, на краю полыньи, очевидно, он пытался выбраться из воды, но не смог и замерз. 30-летнего Сергея Окулова продолжают искать наши водолазы. Осложняются поиски малой толщиной льда, мы задействовали аэробот, но все равно приходится проявлять необходимую осторожность.