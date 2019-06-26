2019-06-26T11:34:46+03:00
Происшествия

«Нырнул, но не смог выплыть». В Перми из реки достали тело мужчины

Погибшего нашли 25 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Орджоникидзевском районе Перми 25 июня произошло ЧП. С моста через Чусовую прыгнул мужчина, но вынырнуть он не смог.

Источник близкий к ситуации сообщил, что вслед за мужчиной нырнул его друг. Знакомый увидел, что мужчина не вынырнул и прыгнул за ним, чтобы помочь. Однако спасение утопающего окончилось неудачей.

Тело погибшего нашли только через несколько часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в Мотовилихинском пруду нашли тело мужчины. Несмотря на то, что из Мотовилихинского пруда спустили воду, там все равно тонут люди. На нем в воскресенье, 23 июня, на окраине пруда обнаружили тело мужчины.Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что мужчину обнаружили очевидцы. Личность погибшего не установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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