«Нырнул, но не смог выплыть». В Перми из реки достали тело мужчины
В Орджоникидзевском районе Перми 25 июня произошло ЧП. С моста через Чусовую прыгнул мужчина, но вынырнуть он не смог.
Источник близкий к ситуации сообщил, что вслед за мужчиной нырнул его друг. Знакомый увидел, что мужчина не вынырнул и прыгнул за ним, чтобы помочь. Однако спасение утопающего окончилось неудачей.
Тело погибшего нашли только через несколько часов.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в Мотовилихинском пруду нашли тело мужчины. Несмотря на то, что из Мотовилихинского пруда спустили воду, там все равно тонут люди. На нем в воскресенье, 23 июня, на окраине пруда обнаружили тело мужчины.Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что мужчину обнаружили очевидцы. Личность погибшего не установлена.
ИСТОЧНИК KP.RU