2019-07-10T21:14:20+03:00
Происшествия

"Ветер снес 8 светофоров". На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям оценили ущерб от урагана в Перми

Глава города распорядился до четверга починить все светофорные объекты
Андрей МАТЛИН
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Ветром с корнем выворачивало деревья.Ветром с корнем выворачивало деревья.
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В краевом центре глава Дмитрий Самойлов провел заседание комиссии по ЧС – после урагана, который в течение 2,5 часов бушевал сегодня в Перми.

Прежде всего, его проинформировали, что трое женщин, получивших переломы и ушибы сегодня на эспланаде, выписаны из больницы.

Ему сообщили также, что аварийные бригады сейчас занимаются восстановлением 8 поврежденных светофоров – на улицах Ленина, Плеханова, Хохрякова, Толмачева. Мэр распорядился починить их к утру четверга. Также он предложил осмотреть поваленные ветром арт-объекты и, если возможно, - восстановить. А если нет, - снести.

- Всего в Единую дежурную диспетчерскую службу городу поступили сообщения о 53 сломанных деревьях, в основном на территории Ленинского района города, - сообщили в мэрии. - .Информация об упавших деревьях и повреждениях передается подрядным организациям и управляющим компаниям. Все службы, задействованные в устранении последствий грозы, переведены в усиленный режим работы, в том числе привлечены 6 бригад службы спасения. В первую очередь районные учреждения благоустройства и спасатели освобождают от сломанных веток и деревьев тротуары и проезды. Движение трамваев там, где наблюдались простои, сейчас восстановлено. Системы водоснабжения работают без перебоев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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