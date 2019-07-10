«Меня чуть ветром не унесло». По Перми прошел сильный ураган, есть пострадавшие

Днем в среду, 10 июля, в Перми разыгралась настоящая непогода. За считанные минуты над городом сгустились черные тучи, а затем начался сильный ливень.

Повсюду - упавшие деревья. Фото из группы "Подслушано Пермь"

От грома, кажется, звенела посуда, а дороги залило так, что некоторые пешеходы даже снимали обувь, чтобы она не испортилась.

В соцсетях пермяки делятся фотографиями последствий урагана: это и упавшие на автомобили деревья, которые вырвало с корнем, и разбитые окна, и затопленные дороги, ямы в которых полностью наполнились водой.

Кто-то обнаружит дома разбитые окна. Фото из группы "Подслушано Пермь"

- Меня чуть ветром не унесло, - ужасаются пользователи сети. - В городе творится какой-то кошмар.

Деревья вырывало с корнем. Фото из группы "Подслушано Пермь"

На городской станции «скорой помощи» сообщили о первых жертвах: «На данный момент к нам обратились три пациента: двое получили черепно-мозговые травмы, у третьего реакция на стресс».

Так что же это было?

- Такого шквала в Перми я не припомню! - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Это был не обычный ураган. Это был нисходящий шквал. Ветер со скоростью до 25 метров в секунду дул сверху вниз, что приводило к значительным разрушениям. Мы ждали прихода к нам зоны риска, но никто не мог предположить, что она пройдет как раз по центру Перми.

Что будет дальше? Ожидать ли повторения чего-либо подобного?

- Сейчас зона риска быстро смещается на юго-запад Пермского края, она затронет Чернушку, Куеду, другие населенные пункты, - предупреждает метеоролог. – Там последствия шкала могут быть еще больше. Возможны град и даже смерчи.

В Перми, по прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня сильных гроз и ветра быть не должно. Но в выходные стихия снова может разбушеваться – к нам опять придет грозовой фронт.