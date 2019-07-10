2019-07-10T15:47:08+03:00
Общество

Когда купить валюту к отпуску, рассказали в «БКС Брокер»

Если заграничная поездка предстоит осенью или зимой, то стоит купить валюту заранее
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В преддверии бархатного сезона, на который традиционно приходится большое количество заграничных поездок среди россиян, эксперты «БКС Брокер» рассказали о том, когда стоит купить валюту и как сделать это с максимальной выгодой.

В ближайшие два месяца российский рубль будет в ситуации неопределенности, потому что есть факторы, подталкивающие укрепление рубля, и наоборот, сдерживающие. Однако, несмотря на это, эксперты «БКС Брокер» не рекомендуют торопиться с покупкой валюты в июле-августе – в этот период серьезных колебаний курса можно не ждать. Однако если заграничная поездка предстоит осенью или зимой, то стоит купить валюту заранее.

- Думаю, не стоит ожидать, что в ближайшее время рубль укрепится, - уверен начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. – Небольшой потенциал роста рубля в виде пиков укрепления можно будет наблюдать до конца года – при стоимости нефти выше $70. При таком раскладе доллар будет стоить 60 рублей, евро – 68-69 рублей. Но и после пиков курс вернется к 64-67 рублям за доллар и 73-75 рублей за евро.

Напомним, что с «БКС Брокер» купить валюту можно по биржевому курсу, без банковской наценки. Для этого необходимо открыть свой брокерский счет в приложении «Мой брокер» и приступать к покупке и продаже иностранной валюты, начиная с 1 доллара и 1 евро. «БКС Брокер» входит в финансовую группу БКС, которая является крупнейшим брокером РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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