В Перми задержали мужчину за нападение на продавщицу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-08T15:17:07+03:00

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В Мотовилихинском районе Перми произошло нападение на кассира магазина. Видео нападения появилось в социальных сетях. На видео видно, как мужчина в полосатой футболке заходит в магазин и наносит женщине несколько ударов ножом.

Злоумышленника задержали.

- В ходе проверки установлено, что в дневное время злоумышленник находился в магазине. У него возник конфликт с продавщицей. Разозлившись, мужчина достал нож и нанес им несколько ударов потерпевшей, после чего попытался скрыться. Однако бдительные очевидцы остановили гражданина и передали его прибывшим сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

50-летнюю женщину экстренно отправили в больницу.

В настоящее время продолжается предварительное расследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали мужчину за убийство знакомых. Ужасная расправа над мужчиной и женщиной произошла в Индустриальном районе

ИСТОЧНИК KP.RU