2019-07-08T14:46:44+03:00
Происшествия

«Бил топором». В Перми задержали мужчину за убийство знакомых

Ужасная расправа над мужчиной и женщиной произошла в Свердловском районе [Видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции задержали 51-летнего пермяка за убийство знакомых. Мужчина в компании друзей - мужчины и женщины - распивал спиртное в квартире дома на улице Моторостроителей. Между знакомыми произошла ссора, закончилась, которая трагедией.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина нанес удары обухом топора по голове мужчине и женщине, от которых они скончались.

«Бил топором». В Перми задержали мужчину за убийство знакомых.

Злоумышленник полностью признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье два парня напали на мужчину с ножом. В отдел полиции обратился 49-летний житель Краснокамска. Мужчина сообщил, что к нему подошли двое местных жителей и стали угрожать ножом. Молодые люди похитили у потерпевшего сотовый телефон, банковскую карту и 15 тысяч рублей наличными, после чего скрылись. Потерпевший смог описать нападавший.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Врачи приезжают на свой страх и риск». Жители деревни в Прикамье боятся ступать на разрушенный мост
В Перми задержали мужчину за нападение на продавщицу
В Прикамье ссора отца с сыном закончилась поножовщиной
"Отказалась обслуживать вне очереди". В Перми мужчина напал с ножом на кассира магазина
«Выносил на руках». В Прикамье мужчина спас пятерых человек из горящего дома
"Грустно смотрит на пассажиров". В Перми неизвестные привязали собаку к поручню и оставили в автобусе
В Перми закончился ремонт на улице Глеба Успенского
Антон Силуанов: Пермский край – продвинутый регион в реализации нацпроектов
«Сняли с электрички». В Прикамье нашли пропавшего 13-летнего мальчика
В Перми с начала года из аварийного жилья переселен 291 человек
В Прикамье нашли девочку, которая ушла от бабушки и не вернулась
Церемонию закрытия «Небесной ярмарки» в Кунгуре посетили 15 тысяч человек
В Пермском крае пропал 13-летний мальчик
Пермячку, которая продавала наркотики за биткоины, осудили на 8 лет
До и после: как живет в новой семье бродячий кот, который боялся каждого прикосновения
Пермяки пожертвовали более 43 миллионов на помощь тяжелобольным детям
В Ставрополье задержали пермяков, которые вскрыли 22 банкомата
«Ушла от бабушки и не вернулась домой». В Прикамье пропала 11-летняя девочка
Пермский клуб «Парма» покидает форвард Трэ МакЛин
Пермское УФАС накажет спа-салон за рекламу эротического массажа
В Березниках нашли пропавшую 32-летнюю женщину
В Перми закончились поиски 28-летнего парня