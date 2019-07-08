«Бил топором». В Перми задержали мужчину за убийство знакомых
Сотрудники полиции задержали 51-летнего пермяка за убийство знакомых. Мужчина в компании друзей - мужчины и женщины - распивал спиртное в квартире дома на улице Моторостроителей. Между знакомыми произошла ссора, закончилась, которая трагедией.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина нанес удары обухом топора по голове мужчине и женщине, от которых они скончались.
«Бил топором». В Перми задержали мужчину за убийство знакомых.
Злоумышленник полностью признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье два парня напали на мужчину с ножом. В отдел полиции обратился 49-летний житель Краснокамска. Мужчина сообщил, что к нему подошли двое местных жителей и стали угрожать ножом. Молодые люди похитили у потерпевшего сотовый телефон, банковскую карту и 15 тысяч рублей наличными, после чего скрылись. Потерпевший смог описать нападавший.
ИСТОЧНИК KP.RU