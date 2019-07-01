2019-07-01T17:21:54+03:00
Общество

В Перми начинается капитальный ремонт Комсомольского проспекта

В этом году в порядок приведут участок от улицы Екатерининской до Соборной площади
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На Октябрьской площади будет создана пешеходная аллея.На Октябрьской площади будет создана пешеходная аллея.
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2 июля в Перми начнется ремонт Комсомольского проспекта. В этом году работы пройдут на участке от улицы Екатерининской до Соборной площади.

- В рамках капитального ремонта будет отремонтирована проезжая часть, ее ширина составит 10,5 метров на участке от улицы Монастырской до Комсомольской площади, - рассказали в городской администрации. - Это позволит расширить пешеходную часть тротуара, упорядочить парковочные места и сохранить места установки опор наружного освещения на существующих местах.

Будет проведен ремонт бульварной части, где будет заменено покрытие на гранит, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. Опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом виде в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации, что позволит избавить Компрос от "потопов" на перекрестке с улицей Советской.

На Октябрьской площади будет создана пешеходная аллея. Отремонтируют и фасады домов, выходящих на Компрос.

2 июля также начинается и ремонт перекрестка Комсомольского проспекта с улицей Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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