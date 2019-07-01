Комсомольский проспект перекрыли

В ночь на вторник, 2 июля, Комсомольский проспект закроют для транспорта. Только в районе одного перекрестка, но это серьезно осложнит движение в центре Перми.

- На три недели будет полностью прекращено движение по Комсомольскому проспекту на перекрестке с улицей Революции по четной стороне, от Швецова в сторону Краснова, и ограничено до одной полосы движение в противоположном направлении, - рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

По его словам, это будет самое значительное ограничение движения в Перми в этом году, так как перекрывается сквозной проезд по одной из главных транспортных артерий города.

Перекресток закрыли в рамках реконструкции улицы Революции. Здесь будут прокладывать коммуникации и строить основание под трамвайные рельсы. На работы отведено три недели. 21 июля этот участок Компроса обещают открыть, после чего полностью закроют противоположную сторону – от улицы Краснова до улицы Глеба Успенского.

Как водителям объезжать перекрытый участок? Сейчас лучше всего по Сибирской, так как в понедельник, 1 июля, после реконструкции открыли перекресток улиц Революции и Сибирской.

Если ехать со стороны Комсомольской площади, направо с Компроса можно повернуть по улице Полины Осипенко и по ней – напрямую до Сибирской.

Можно также проехать по улице Швецова, которая вновь стала односторонней. Через нее по улице Газеты «Звезда» даже можно заезжать на участок улицы Революции до Сибирской, где по временной схеме запущены две полосы движения (см. карту – Ред.).

По улице Сибирской будут пока ходить и автобусы №1, 5, 10, 13, 19, 60, 74.

Какие еще улицы перекроют

В последнюю неделю июля из-за реконструкции улицы Революции закроют движение по ней на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева. Но до этого, как сообщили в городской администрации, полностью откроют движение по улице Куйбышева, и с нее сделают дополнительный выезд на Комсомольский проспект.

- Для проезда с улицы Куйбышева на улице Краснова построена отдельная канализированная полоса рядом со стадионом «Динамо», - отметил Максим Кис.

Другим вариантом объезда улицы Революции станет улица Глеба Успенского. Сейчас на ней ведется реконструкция тепловых сетей. Но к середине июля ее должны открыть для транспорта.

К этому же времени обещают завершить работы на улице Луначарского - между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской.

В ближайшие дни в районе Октябрьской площади начнутся подготовительные работы к капитальному ремонту Комсомольского проспекта. Пока движение там закрывать не будут.

- Ограничения движения будет вводиться позже, когда начнется разборка ограждений бульвара и тротуаров, - сообщили в городской администрации.

Как объезжать закрытый участок

Схема объезда

1. Перекресток Комсомольского проспекта (четная сторона) и улицы Революции закрыт для движения.

2.Улица Швецова - от Компроса до Газеты «Звезда»: движение открыто по двум полосам в одну сторону

3.Улица Швецова - от Газеты «Звезда» до Сибирской - одностороннее движение.

4.На улице Краснова открыта дополнительная полоса: по направлению от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.

5. Нечетная сторона Комсомольского проспекта - движение по одной полосе.

6 Улица Революции - от улицы Газеты «Звезда» до Сибирской - здесь открыто двухстороннее движение по одной полосе в каждую сторону.

7. Перекресток улиц Революции и Сибирской открыт полностью.