«Вернуться на полвека назад». В Перми началась реконструкция Комсомольского проспекта

«Как юность, прямой и упрямый, Комсомольский проспект», - воспел когда-то поэт главную улицу Перми. Но за минувшие десятилетия, оставшись прямым, упрямство свое Компрос подрастерял. Фасады домов облупились, тротуары превратились в лоскутное одеяло из остатков асфальта и разнокалиберной плитки. Историческая чугунная решетка на бульваре местами исчезла, а местами прикручена к столбикам проволокой. Ливневка не работает, и когда идет дождь, улицу можно пересекать только вплавь.

Идею восстановить к 300-летию Перми исторический облик Компроса, каким он был 50 - 60 лет назад, обсуждали на Градсовете еще в феврале. И вот 2 июля начался капитальный ремонт Комсомольского проспекта. В этом году работы пройдут на участке от улицы Екатерининской до Соборной площади. Пока движение на Комсомольском проспекте из-за ремонта перекрывать не будут.

Фото: Государственный архив Пермского края.

Что будет сделано

- В рамках капитального ремонта будет отремонтирована проезжая часть, ширина ее в каждом направлении составит 10,5 метров, - рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». - Это позволит расширить пешеходную часть тротуара, упорядочить парковочные места и сохранить фонари на существующих местах.

Будет устроена система ливневой канализации, что позволит избавить Компрос от регулярных «потопов» на перекрестке с улицей Советской.

На бульварной части Компроса, идущей посередине улицы, восстановят чугунное ограждение. Оставят те кусочки, которые хорошо сохранились, остальные заменят. Посадят новые деревья, полностью заменят живую изгородь у ограды, высадив там кустарники кизильника. Тротуары на аллее выложат гранитной плиткой. Установят новые скамейки и урны.

Изменится внешний вид фонарей уличного освещения. На всей улице установят одинаковые светильники с чугунными опорами в стиле «сталинского ампира». А провода контактной сети электротранспорта демонтируют –троллейбусов в Перми больше нет.

Всего на Комсомольском проспекте и примыкающих к нему улицах до 2023 года планируется отремонтировать фасады более 60 домов. На первом этапе красоту наведут на домах, расположенных от улицы Монастырской до улицы Краснова.

Главный на Компросе – пешеход

- При благоустройстве Комсомольского проспекта приоритет будет отдан пешеходам, - заявил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Поэтому при реконструкции будут восстановлены все пешеходные переходы, чтобы можно было пройти напрямую по всему бульвару Компроса. А для этого изменят схему движения транспорта, в частности, запретят часть левых поворотов с Комсомольского проспекта.

Перекрестки составят своеобразные пары: на одном из них поворот налево будет для тех, кто едет со стороны Камы, на другом - для тех, кто к Каме. К примеру, при движении по проспекту со стороны Соборной площади нельзя будет повернуть налево на улицу Советскую. Если человеку нужно будет свернуть туда, ему придется доехать до улицы Петропавловской, там развернуться и заехать на Советскую.

Зато, если ехать со стороны Комсомольской площади к Каме, поворот налево на улицу Советскую будет по отдельной зеленой светофорной стрелке. Благодаря такому подходу машины не будут ожидать очереди на поворот, стоя поперек бульварной части, и не будут мешать пешеходам, идущим по аллее.

Когда сделают

Первый этап реконструкции - от улицы Монастырской до улицы Екатерининской - должен быть завершен к 9 Мая 2020 года. После этого начнется второй этап - до улицы Революции. Ремонт участка до Комсомольской площади должны закончить к 2023 году. А затем очередь дойдет и до Тихого Компроса.