2019-07-01T15:21:15+03:00
Общество

На открытие фестиваля в Губахе приехали более 8 тысяч человек

Открытие фестиваля состоялось 29 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В минувшую субботу, 29 июня, стартовал ежегодный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Открыла программу легендарная рок-опера “Jesus Christ Superstar" в исполнении труппы Пермского академического Театра-Театра.

Несмотря на дождливую погоду, посмотреть спектаклю приехали более 8 тысяч человек. Среди них были не только жители Прикамья и Свердловской области, но и зарубежные гости.

Фестиваль продлится до 5 июля. Гости смогут увидеть постановки театральных коллективов из Перми, Тольятти, Пензы, Челябинска и Губахи, поучаствовать в экспериментальном выступлении «Арт-погружение», а также послушать классические и современные композиции в исполнении Пермского губернского оркестра.

Напомним, ранее мы писали о том, что на открытие фестиваля «Небесная ярмарка - 2019» приехали 10 тысяч зрителей. В этом году в рамках фестиваля примут участие делегации из Японии и Казахстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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