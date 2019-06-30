«Это было незабываемо». В Губахе показали рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» под дождем

Вечером 29 июня тысячи зрителей собрались на горе Крестовой в Губахе, чтобы увидеть знаменитую рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда» в исполнении артистов Театра-Театра. В эти выходные погода нас не радует, вот и в субботу над Губахой ходили серые тучи.

Многие предусмотрительно взяли с собой зонтикиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- На фестиваль «Тайны горы Крестовой» съехались театры из разных уголков страны, - рассказывали организаторы. - В течение недели на территории Губахи будут проходить различные постановки. А открывает фестиваль рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».

Иисус разговаривает с толпойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед началом рок-оперы по всей горе стали раскрываться зонтики, замелькали дождевики – прямо на зрителей и артистов обрушился настоящий ливень. Но это никого не испугало. Зрители в восхищении смотрели на развивающиеся на сцене события – любовь горожан к Иисусу, предательство Иуды, суд. В самом деле, дождь даже оживил и без того прекрасную оперу.

После постановки промокшие, продрогшие, но счастливые зрители без устали аплодировали актерам. А затем гора практически утонула в тумане - со скал запустили салют, и площадку обволокло зеленой, а затем и красной дымкой.

- Это было незабываемо, - говорили друг другу гости фестиваля, фотографируя фейерверк.