На открытие фестиваля «Небесная ярмарка - 2019» приехали 10 тысяч зрителей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-30T09:27:40+03:00

В этом году в рамках фестиваля примут участие делегации из Японии и Казахстана

Изменить размер текста: A A

29 июня в Кунгуре открылся фестиваль «Небесная ярмарка - 2019». На стадионе, где состоялось мероприятие, собрались 10 тысяч человек.

- В этом году в рамках «Небесной ярмарки» традиционно пройдут «Воздушные баталии», - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - В них примут участие делегации из Японии и Казахстана. По словам организаторов, участников ждут два новых испытания: команды аэростатов сразятся в лазертаге в номинации «Свободные охотники», а также отправятся в полет на дальность и совершат двухдневное воздушное путешествие.

Так как фестиваль посвящен Году театра, каждый день будет завершаться театрализованной церемонией награждения. А закрытие фестиваля состоится уже 6 июля. Фестиваль закроет группа «Братья Грим». И, конечно, зрители смогут увидеть любимый «Танец слонов».

ИСТОЧНИК KP.RU