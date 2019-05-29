Недалеко от Коммунального моста в Перми загорелся теплоход
Сегодня вечером пермяки были встревожены сильным дымом в районе Коммунального моста. Как писали очевидцы в соцсетях, его было видно из разных районов города.
Как сообщили «КП»-Пермь» в краевом главке МЧС, «произошло возгорание на неэксплуатируемом судне по ул. Спешилова. Пострадавших нет, причина устанавливается». В настоящий момент возгорание ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU