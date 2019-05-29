Недалеко от Коммунального моста в Перми загорелся теплоход

СЕГОДНЯ 19:00 2019-05-29T19:01:27+03:00

Дым был виден даже в отдаленных районах [видео]

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Сегодня вечером пермяки были встревожены сильным дымом в районе Коммунального моста. Как писали очевидцы в соцсетях, его было видно из разных районов города.

Как сообщили «КП»-Пермь» в краевом главке МЧС, «произошло возгорание на неэксплуатируемом судне по ул. Спешилова. Пострадавших нет, причина устанавливается». В настоящий момент возгорание ликвидировано.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/711779" frameborder="0"></iframe> В Перми горит теплоход. Видео: группа ВК "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ".

ИСТОЧНИК KP.RU