2019-05-29T19:01:27+03:00
Происшествия

Недалеко от Коммунального моста в Перми загорелся теплоход

Дым был виден даже в отдаленных районах [видео]
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видео
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Сегодня вечером пермяки были встревожены сильным дымом в районе Коммунального моста. Как писали очевидцы в соцсетях, его было видно из разных районов города.

Как сообщили «КП»-Пермь» в краевом главке МЧС, «произошло возгорание на неэксплуатируемом судне по ул. Спешилова. Пострадавших нет, причина устанавливается». В настоящий момент возгорание ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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