В Чусовом загорелся металлургический завод

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-29T14:44:05+03:00

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Пользователей соцсетей напугал черный дым, поднимающийся от здания завода.

В ГУ МЧС сообщили, что в цеху загорелось масло, но никто не пострадал.

- В среду, 29 мая, поступило сообщение о возгорании масла в одном из цехов завода. На место прибыли подразделения 46-1, 67-1, 107-1 пожарных частей. Возгорания быстро ликвидировали, - прокомментировали в ведомстве.

Все сотрудники завода были эвакуированы. В ЧП никто не пострадал. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в соцсетях появилось видео ЧП на Соликамском заводе. Во вторник, 28 мая, в социальных сетях появилось видео. Автор ролика утверждает, что на ролике 9 цех Соликамского магниевого завода, где 22 мая произошел взрыв. На видео видно, что в цеху работали три человека. Один рабочий склонился над агрегатом, а двое других ждали в стороне. Внезапно раздался взрыв, в воздух поднялся столп искр и оборудование загорелось. Рабочий, который находился ближе всех к месту взрыва куда-то побежал. Оставшиеся мужчины спокойно смотрели на горящее оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU