Прокуратура устанавливает обстоятельства несчастного случая на ОАО «Соликамский магниевый завод

СЕГОДНЯ 18:31 2019-05-29T18:31:53+03:00

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«Соликамская городская прокуратура Пермского края организовала и проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на ОАО «Соликамский магниевый завод»,- сообщает пресс-служба надзорного ведомства. При плановой ревизии оборудования одного из промышленных цехов произошло возгорание.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия в части соблюдения требований законодательства об охране труда и производственном травматизме на промышленном предприятии. Инцидент произошёл 22 мая, а сегодня в социальных сетях появилось видео возгорания в одном из цехов завода.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="586" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/711608" frameborder="0"></iframe> Видео с места ЧП на Соликамском заводе телекана Соль- ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU