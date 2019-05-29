2019-05-29T18:31:53+03:00
Происшествия

Прокуратура устанавливает обстоятельства несчастного случая на ОАО «Соликамский магниевый завод

О ЧП силовикам стало известно благодаря сообщениям в соцсетях [видео]
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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«Соликамская городская прокуратура Пермского края организовала и проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на ОАО «Соликамский магниевый завод»,- сообщает пресс-служба надзорного ведомства. При плановой ревизии оборудования одного из промышленных цехов произошло возгорание.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия в части соблюдения требований законодательства об охране труда и производственном травматизме на промышленном предприятии. Инцидент произошёл 22 мая, а сегодня в социальных сетях появилось видео возгорания в одном из цехов завода.

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Взрыв произошел 22 мая (далее...)

Видео с места ЧП на Соликамском заводе телекана Соль- ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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