Прокуратура устанавливает обстоятельства несчастного случая на ОАО «Соликамский магниевый завод
«Соликамская городская прокуратура Пермского края организовала и проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на ОАО «Соликамский магниевый завод»,- сообщает пресс-служба надзорного ведомства. При плановой ревизии оборудования одного из промышленных цехов произошло возгорание.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия в части соблюдения требований законодательства об охране труда и производственном травматизме на промышленном предприятии. Инцидент произошёл 22 мая, а сегодня в социальных сетях появилось видео возгорания в одном из цехов завода.
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Видео с места ЧП на Соликамском заводе телекана Соль- ТВ.
ИСТОЧНИК KP.RU