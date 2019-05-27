Разрушены несколько домов: фото с места падения крана на жилые дома в Перми

СЕГОДНЯ 18:52 2019-05-27T18:52:55+03:00

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Во время вечернего шторма в Перми башенный кран рухнул на жилые дома. Это произошло 27 мая на улице Решетникова, где идет стройка. Во время падения кран зацепил линии электропередач, а потом рухнул, задев деревянные дома, где проживают семьи. В одном - 7 человек, в другом - 5.

- На месте ЧП работают экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как стало известно, в ЧП пострадала крановщица. Ее увезли в больницу медики "скорой помощи".

Фото в редакцию "КП" прислал очевидец

Ранее мы писали о том, что 19 февраля в Добрянке рухнул башенный кран. Он упал прямо на припаркованные автомобили. В соцсетях местные жители писали, что на месте ЧП стоит магазинчик, продавец которого чудесным образом не пострадал. Электромонтера, ответственного за строительство, осудили, потому что он приступил к демонтажу крана самостоятельно, не дожидаясь специалистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/711284" frameborder="0"></iframe> В Перми упал строительный башенный на частный жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU