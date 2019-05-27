2019-05-27T17:53:58+03:00
Происшествия

В Перми башенный кран упал на территорию жилых домов

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем
Елена КОНОВА
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Фото с места ЧП. Автор Мария ПоспеловаФото с места ЧП. Автор Мария Поспелова
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Вечером в понедельник, 27 мая, в Перми на улице Решетникова рухнул башенный кран. Он упал прямо на территории жилых деревянных домов, которые стоят недалеко от стройки. На одном из снимков видно, что кран придавил забор. Как сообщают пользователи социальных сетей, у жителей стоящих рядом домов из-за произошедшего нет света - кран зацепил линии.

Судя по фотографиям, на место происшествия уже выехала бригада "скорой помощи". По сообщениям очевидцев, пострадала крановщица. Спасатели помогают ей выбраться из кабины.

- На место происшествия выехали экстренные службы, - таким комментарием ограничились в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми упал строительный башенный на частный жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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