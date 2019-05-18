Прикамского депутата, на которого было совершено покушение, пригласили на шоу «Давай поженимся»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-18T18:23:23+03:00

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Депутата Законодательного собрания Пермского края Илью Кузьмина пригласили на телешоу «Давай поженимся». Об этом сам депутат рассказал на своей странице в соцсетях.

«Федеральные каналы, в последнее время, явно ко мне неравнодушны, - написал он. - Сначала меня приглашали на «Прямой эфир» к Андрею Малахову. А вчера ко мне поступило предложение принять участие в программе «Давай поженимся». Странные вещи в моей жизни происходят: вчера хотели убить, сегодня - женить, а что будет завтра... Боюсь представить!».

Напомним, в конце февраля депутат Законодательного собрания 35-летний Илья Кузьмин сообщил, что на него было совершено покушение. И что он только чудом остался жив: в момент, когда в него стреляли из дробовика, он, по его словам, запнулся, и заряд дроби попал в капюшон его пуховика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемого в покушении задержали уже на следующий день. Однако тот заявил, что депутат сам нанял его для инсценировки покушения.

Чтобы опровергнуть эту версию, Илья Кузьмин прошел проверку на полиграфе. Следствие по его делу еще ведется.

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ИСТОЧНИК KP.RU