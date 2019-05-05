В МВД рассказали подробности ДТП в центре Перми

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-05T16:55:31+03:00

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Днем 5 мая в центре Перми произошла авария с участие пешехода. На перекрестке улиц Ленина и Крисанова иномарка сбила женщину.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по «зебре». Иномарка «KIA» не пропустила 54-летнюю женщину.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются се обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Восточном обходе в Перми произошло смертельное ДТП. Утром 4 мая на Восточном обходе произошло серьезное ДТП. Шел дождь, трасса была мокрая, но, похоже, 38-летний водитель «четырнадцатой» не учел обстоятельств. Он ехал по Восточному обходу со стороны Лядовского тракта в направлении Орджоникидзевского района. В 5 часов 40 минут на восьмом километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.Его машина столкнулась с Hyundai Solaris, ехавшим во встречном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU