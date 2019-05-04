Смертельное ДТП на Восточном обходе – один человек погиб, молодая девушка ранена

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-04T10:04:56+03:00

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Утром 4 мая на Восточном обходе произошло серьезное ДТП. Шел дождь, трасса была мокрая, но, похоже, 38-летний водитель «четырнадцатой» не учел обстоятельств. Он ехал по Восточному обходу со стороны Лядовского тракта в направлении Орджоникидзевского района. В 5 часов 40 минут на восьмом километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Его машина столкнулась с Hyundai Solaris, ехавшим во встречном направлении. От удара отечественную легковушку отбросило в сторону. Машину просто смяло. Водитель погиб на месте. Водитель иномарки - 25-летняя девушка иномарки - получила травмы. Ее госпитализировали в больницу.

- Проводится проверка обстоятельств ДТП, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, 3 мая в Верещагинском районе 22-летний водитель без прав также не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и врезался в «семерку». В результате ДТП погиб пассажир ВАЗ-2114 и пострадали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU