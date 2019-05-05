СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-05T15:15:41+03:00

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Днем в воскресенье, 5 мая, в центре Перми произошло ДТП. На перекрестке улиц Ленина и Крисанова иномарка сбила женщину. В социальных сетях сообщили, что женщина была на велосипеде и нарушила ПДД при пересечении проезжей части.

chp_59 В центре Перми сбили женщину-велосипедистку

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что пострадавшая была пешеходом и обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пермской набережной запретили кататься на велосипедах. В администрацию и ГИБДД стало поступать много жалоб от местных жителей. Пермяки сетовали на то, что неаккуратные велосипедисты сбивают людей и уезжают с места ДТП.В администрации Перми сообщили, что на набережной для велосипедистов буквально нет места. Концепция развития набережной Камы в Перми нацелена на свободный доступ жителей к реке и их свободное перемещение. Данная территория является пешеходной зоной. Габарит набережной не позволяет организовать отдельные велосипедные дорожки и безопасное движение пешеходов, - отмечают в администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU