Дело о массовом отравлении школьников направлено в Индустриальный суд Перми

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-12T14:52:11+03:00

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В Индустриальный районный суд поступили материалы дела о массовом отравлении учеников школы №107 Перми. Будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя, который занимался организацией питания в школе.

- При проведении санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения деятельности по организации и обеспечению питания детей, которые могли способствовать массовой заболеваемости учащихся школы, - сообщили в суде.

Сейчас в отношении ИП Собянин применен временный запрет деятельности. Напомним, что кроме школы №107 он занимался организацией питания в школе №100.

Напомним, 10 апреля сразу 137 учеников школы № 107 не пришли на уроки - заболели. Накануне учащиеся ели рис с курицей и помидорами. У всех были одинаковые симптомы - боли в животе, рвота. В результате ЧП четверых школьников госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».

11 апреля школу закрыли на обработку. Учебный процесс возобновится только в понедельник, 15 апреля.

Судебное заседание состоится 16 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU