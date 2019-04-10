2019-04-10T13:29:47+03:00
Общество

«На уроки не пришли 137 детей из 600» В школе Перми массово заболели ученики

В ситуации разбираются сотрудники МЧС и Роспотребнадзора
Елена КОНОВАЯрослав БОГДАНОВСКИЙ
Поделиться:
Пятерых учеников госпитализировалиПятерых учеников госпитализировалиФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

10 апреля в школу № 107, которая находится на шоссе Космонавтов, не пришли 137 учеников из 606 учащихся. Они почувствовали себя плохо и остались дома. Позже выяснилось, что пятерых школьников положили в больницу.

- За состоянием детей следят медики, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Причины массового заболевания детей выясняют сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и эпидемиологии.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с ИП Собянин, который как раз и занимается организацией питания в школе. Пока что будет избрана другая схема питания.

Мама заболевших учениц из школы Перми

00:00
00:00

- Контрольно-аналитический департамент администрации Перми проверит соблюдение условий договора аренды организации питания, - добавили в администрации Перми.

Как рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова, эпидемиологи начали проверку обстоятельств произошедшего.

Пресс-секретарь Роспотребнадзора Прикамья о нарушениях в школе

00:00
00:00

- Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, - рассказала Ольга Шутова. - На пищеблоке выявлены нарушения санитарного законодательства.

Мы поговорили с Марией М., мамой трех девочек. Одна учится в 3 классе, вторая - в 7, третья - в 9.

- Вчера детям в школе давали рис с курицей, помидоры и компот, - говорит Мария. - Вечером младшим дочкам стало плохо, началась рвота, поднялась температура, заболел живот. Вот лечатся сейчас. А у старшей дочки все нормально. Сегодня уже в школу ходила. Там говорят, что это ротовирус, а не отравление. Но я сомневаюсь - слишком много человек заболели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми проводится доследственная проверка по факту заболевания учеников
У пяти учеников пермской школы выявлена острая кишечная инфекция
Пермский край представил Научно-образовательный центр на Московском международном салоне образования
Ученики пермской школы, где заболели 137 детей, ели на обед рис с курицей
«Не дал перестроиться». В Перми водитель автобуса брызнул перцовым баллончиком в лицо таксисту
«Ущерб возместили, но вину не признали». В Перми сотрудники фирмы похитили имущество предприятия
В Перми мужчина пытался спрыгнуть с крыши 9-этажного дома
В пермских трамваях появились стикеры в поддержку животных
В Прикамье судебные приставы в принудительном порядке доставили больную туберкулезом в диспансер
В Перми в выходные перекроют часть Компроса
41-летний пермяк осужден за незаконное убийство лосихи
В Прикамье хотят поощрять охотников, которые отстреливают волков
«Заставлял признаться в краже». В Перми полицейского подозревают в избиении 16-летнего студента колледжа
Вопросы сотрудничества регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы обсуждены в Пекине
В Перми в парке Горького установят 300-метровую скамью
Участники Пермского международного марафона получат медали с оленем
«Закупили 200 тысяч доз вакцины». В Прикамье начали делать прививки от клещевого энцефалита
В Пермском районе руководство управляющей компании похитило несколько миллионов рублей
В Перми скончался бывший министр образования края Александр Зимин
«Звезда» сыграла вничью в первом матче весенней части сезона
В Пермском крае спасли четверых рыбаков, которые провалились под лед
«Похитили более 15 миллионов». В Прикамье осудили бывшего руководителя УК и ее подельника
В Перми построят еще один приют для животных
В Перми выберут лучший клуб молодых семей
«С места происшествия скрылся». В Перми полиция ищет виновника ДТП, сбежавшего после аварии
Бывший сотрудник ГУФСИН Пермского края сам отправится в колонию-поселение
В Перми создали рок-группу роботов
Чердынскому грабителю дали два года колонии строгого режима
В Прикамье спасли четырех рыбаков, которые провалились под лед