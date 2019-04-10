«На уроки не пришли 137 детей из 600» В школе Перми массово заболели ученики

10 апреля в школу № 107, которая находится на шоссе Космонавтов, не пришли 137 учеников из 606 учащихся. Они почувствовали себя плохо и остались дома. Позже выяснилось, что пятерых школьников положили в больницу.

- За состоянием детей следят медики, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Причины массового заболевания детей выясняют сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и эпидемиологии.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с ИП Собянин, который как раз и занимается организацией питания в школе. Пока что будет избрана другая схема питания.

Мама заболевших учениц из школы Перми 00:00 00:00

- Контрольно-аналитический департамент администрации Перми проверит соблюдение условий договора аренды организации питания, - добавили в администрации Перми.

Как рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова, эпидемиологи начали проверку обстоятельств произошедшего.

Пресс-секретарь Роспотребнадзора Прикамья о нарушениях в школе 00:00 00:00

- Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, - рассказала Ольга Шутова. - На пищеблоке выявлены нарушения санитарного законодательства.

Мы поговорили с Марией М., мамой трех девочек. Одна учится в 3 классе, вторая - в 7, третья - в 9.

- Вчера детям в школе давали рис с курицей, помидоры и компот, - говорит Мария. - Вечером младшим дочкам стало плохо, началась рвота, поднялась температура, заболел живот. Вот лечатся сейчас. А у старшей дочки все нормально. Сегодня уже в школу ходила. Там говорят, что это ротовирус, а не отравление. Но я сомневаюсь - слишком много человек заболели.