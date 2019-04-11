2019-04-11T07:57:04+03:00
Происшествия

Пермская школа, где отравились 137 детей, закрыта на обработку

Четверо школьников по-прежнему остаются в больницу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Сегодня, 11 апреля, пермская школа №107, где отравились 137 человек, закрыта на обработку, сообщает глава пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова. Учебный процесс возобновится в пятницу. Четыре школьника по-прежнему остаются в инфекционной клинической больнице под наблюдением врачей.

Тем временем, по факту отравления учеников пермской школы №107 проводится доследственная проверка. Следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят осмотры школьной столовой, кухни и склада, изъяты остатки пищи, образцы воды, - рассказали в краевом следственном комитете.

Напомним, 10 апреля в школу № 107, которая находится на шоссе Космонавтов, не пришли 137 учеников из 606 учащихся. Они почувствовали себя плохо и остались дома. Накануне детям в школе давали рис с курицей, помидоры и компот. Дети почувствовали себя плохо: у них поднялась температура, началась рвота. У пяти учеников пермской школы выявлена острая кишечная инфекция. Четверо школьников госпитализированы в инфекционную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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