В Перми проводится доследственная проверка по факту заболевания 137 школьников

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-10T16:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

По факту отравления учеников пермской школы №107 проводится доследственная проверка.

- Следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора проводят осмотры школьной столовой, кухни и склада. изъяты остатки пищи, образцы воды, - рассказали в краевом следственном комитете. - Назначены и проводятся все необходимые исследования. Опрашиваются руководители школы, лица, осуществлявшие организацию питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 10 апреля в школу № 107, которая находится на шоссе Космонавтов, не пришли 137 учеников из 606 учащихся. Они почувствовали себя плохо и остались дома. Накануне детям в школе давали рис с курицей, помидоры и компот. Дети почувствовали себя плохо: у них поднялась температура, началась рвота. У пяти учеников пермской школы выявлена острая кишечная инфекция. Четверо школьников госпитализированы в инфекционную клиническую больницу.

Виталий Костарев, главный санитарный врач Прикамья 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU