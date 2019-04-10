У пяти учеников пермской школы выявлена острая кишечная инфекция

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-10T15:11:42+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило о том, у пяти учеников средней школы №107 Перми обнаружена острая кишечная инфекция. В инфекционную клиническую больницу города госпитализированы 4 ребенка. Состояние детей средней степени тяжести.

Роспотребнадзор продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование. Отметим, что организацией питания в школе занимался индивидуальный предприниматель Елена Собянина.

- Еду готовили на пищеблоке школы, - сообщила начальник управления имущественного комплекса департамента образования Перми Рината Шарипова. – Кроме этой школы у нее заключен контракт со средней школой №100. Там никаких проблем нет.

Напомним, 10 апреля в школу № 107, которая находится на шоссе Космонавтов, не пришли 137 учеников из 606 учащихся. Они почувствовали себя плохо и остались дома. Вчера детям в школе давали рис с курицей, помидоры и компот. Дети почувствовали себя плохо: у них поднялась температура, началась рвота.

ИСТОЧНИК KP.RU