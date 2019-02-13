Владелица приюта «Надежда», где издевались над пенсионерами, сама явилась в следственный отдел, ее задержали
Руководитель частного приюта «Надежда», 57-летняя женщина явилась сама в следственный отдел. Ее задержали, сообщили в краевом следственном отделе.
Напомним, мы писали, что 11 февраля был задержан исполнительный директор Центра временного содержания престарелых людей «Надежда», а его соучастница не явилась на допрос и ее объявили в розыск.
В Перми продолжается расследование уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
5 февраля в медсанчасть №9 поступил мужчина с сильнейшим истощением. Его привезли на машине «скорой помощи» из приюта «Надежда». В ходе проверки выяснилось, что в доме престарелых находятся еще 12 человек. Сотрудники прокуратуры и министерства социального развития на следующий день пришли с проверкой в приют, но их отказались впускать. Тогда пришлось вызывать на помощь силовиков и брать дом штурмом.
Выяснилось, что владелица приюта уже была осуждена за аналогичное преступление. В феврале прошлого года в приюте «Мария» (он тогда так назывался) было обнаружена мертвая женщина, которая лежала в одной палате с живыми. 57-летняя женщина была осуждена на срок 1 год и 4 месяца условно,
ИСТОЧНИК KP.RU