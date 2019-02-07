2019-02-07T13:17:57+03:00
Общество

«Без еды и воды». Силовики штурмом брали частный приют, в котором издевались над престарелыми людьми

Приют закрыли год назад после того, как обнаружили умершую женщину, но интернат сменил вывеску и продолжил работать
Константин КЯКИНЕН
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фото предоставлено министерством социального развития Пермского краяфото предоставлено министерством социального развития Пермского края
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Накануне, 6 февраля, Центр временного пребывания пожилых людей «Надежда» на ул. Леонова, 87г пришлось брать штурмом. Администратор и обслуживающий персонал забаррикадировался в трехэтажном коттедже и не открывал ни представителям министерства социального развития края, ни прокурорским работникам. Пришлось на помощь вызывать полицию. Силовики выставили дверь и ужаснулись.

Попасть в здание проверяющие не смогли, пришлось брать коттедж штурмом Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

Попасть в здание проверяющие не смогли, пришлось брать коттедж штурмом Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

На кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики. Двенадцать престарелых людей, нуждающихся в постоянном уходе и медицинской помощи, были брошены на произвол судьбы. Немытые, неухоженные, они молили о помощи.

- Нам поступил сигнал из МСЧ №9, куда на «скорой» привезли пожилого мужчину в состоянии крайнего истощения из этого центра временного пребывания людей, - рассказали в министерстве социального развития края. - Мы сразу обратились в прокуратуру Индустриального района, которая организовала проверку.

Обслуживающий персонал не имел квалификации Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

Обслуживающий персонал не имел квалификации Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

В приют на Леонова прокуратура приходит не в первый раз. В прошлом феврале там вообще нашли умершую женщину, которая лежала в одной палате с живыми. Правда, тогда приют назывался «Мария». Было возбуждено уголовное дело. Владелицу частного пансионата осудили в декабре 2018 года за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дали условный срок - 1 год 4 месяц с испытательным сроком на два года. Но приют продолжил работу под другой вывеской.

Люди лежали на кроватях без воды и еды Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

Люди лежали на кроватях без воды и еды Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

Как рассказали в краевой прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что пребывание в приюте создает угрозу для жизни престарелых людей. Обслуживающий персонал интернат состоял всего из трех человек, постояльцы не получали должного ухода. Поэтому было принято решение забрать всех пожилых людей из приюта. Они были срочно вывезены в больницы и государственные социальные учреждения.

- Люди, которым нужна срочная медицинская помощь, отправятся в больницу, остальным мы готовы предоставить места в государственных геронтологических центрах, - сообщил заместитель министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников.

Сейчас ищут родственников престарелых людей. Пока, как нам сообщили в краевой прокуратуре, родные забрали только двух из 12 постояльцев «Надежды».

Деятельность приюта приостановлена. Исполнительные листы направлены в службу судебных приставов. Администратор опасного приюта задержана за оказание сопротивления представителям власти.

- Следствие по делу бывшего приюта «Мария», которое изменило название на «Надежду» продолжается, - сообщили в следственном комитете. - Допрашиваются свидетели, постояльцы и их родные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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