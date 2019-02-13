«Бросились в бега». В Перми задержан директор частного приюта «Надежда», в котором издевались над престарелыми людьми

В Перми продолжается расследование уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

5 февраля в медсанчасть №9 поступил мужчина с сильнейшим истощением. Его привезли на машине «скорой помощи» из приюта «Надежда». В ходе проверки выяснилось, что в доме престарелых находятся еще 12 человек. Сотрудники прокуратуры и министерства социального развития пришли с проверкой в приют, но их отказались впускать. Тогда пришлось вызывать на помощь силовиков и брать дом штурмом.

Приют пришлось брать штурмом фото предоставлено министерством социального развития Прикамья

В приюте находились 12 постояльцев и три человека из обслуживающего персонала. Старики просили есть и пить, они были сильно истощены. Было принято решение об эвакуации всех постояльцев частного приюта. 5 человек госпитализированы в медицинские учреждения, 7 пожилых людей переведены в социальные учреждения.

Выяснилось, что владелица приюта уже была осуждена за аналогичное преступление. В феврале прошлого года в приюте «Мария» (он тогда так назывался) было обнаружена мертвая женщина, которая лежала в одной палате с живыми. 57-летняя женщина была осуждена на срок 1 год и 4 месяца условно, но заниматься противоправной деятельностью не прекратила. Она вместе со своим 36-летним знакомым вновь открыла приют, но уже под другим названием. В ноябре 2018 года было заведено новое уголовное дело, которое соединено в одно производство с первым делом.

Постояльцев частного приюта пришлось эвакуировать из опасного учреждения фото предоставлено министерством социального развития Прикамья

- Социальные услуги оказывались незаконно, без медицинской лицензии, - подчеркнули в следственном комитете. - Помещения дома предъявляемым требованиям не соответствовали.

36-летний исполнительный директор центра временного проживания «Надежда» не явился на допрос в следственный отдел и был объявлен в розыск. 11 февраля он был задержан в Перми и водворен в изолятор временного задержания. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения и предъявлении ему обвинения. 57-летняя соучастница задержанного находится в розыске.

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