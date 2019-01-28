В Перми эксперты решают вопрос о дальнейшей эксплуатации дома на Революции

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-28T09:25:42+03:00

Будет составлен график посещения квартир жильцами на 28 и 29 января

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В администрации Свердловского района состоялось совещание по ситуации, связанной с обрушениями перекрытий в доме по улице Революции, 3/1. На нем были определен перечень первоочередных задач, которые необходимо решить в ближайшее время. Это - закрепление перекрытий, обследование конструкций помещения, где произошло обрушение, осмотр строительных конструкций здания, осмотр квартир на 14 этаже дома, получение проектной и строительной документации по дому.

Экспертам также предстоит установить причину обрушения перекрытий, решить вопрос по восстановлению кровельного покрытия. Также будет решаться вопрос о возможности и сроках возвращения жителей в свои квартиры, сообщили в пресс-службе городской администрации.

28 и 29 января жильцы могут временно зайти в свои квартиры в сопровождении сотрудников службы спасения. График посещения будет размещен на сайте администрации Свердловского района, а также передан председателю ЖСК. Кроме того, работает горячая линия, телефон 244-46-00.

Напомним, что большинство жителей дома разместились у родственников. В 11 номеров в гостинице заселены 29 человек.

Четырнадцатиэтажный дом по ул. Революции построен в 1993 году. Находится на обслуживании ЖСК №73, в доме 111 квартир.