В центре Перми обрушилось перекрытие крыши в 14-этажном доме

Сегодня, 27 января, на тревожный телефон поступило сообщение о том, что в высотном здании на улице Революции в Перми о том, что там произошло обрушение перекрытия между кровлей и техническим этажом.

- Обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом произошло в одноподъездном 14-этажном многоквартирном жилом доме по адресу Пермь, ул. Революции, 3/1, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту аварии выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, администрации города, службы спасения, электрических сетей. Жителей дома эвакуировали, по предварительным данным, никто не пострадал. Причина обрушения устанавливается. Вопрос о временном размещении жильцов решают представители администрации района.

Жильцы и спасатели стоят пока на улице.Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Сейчас жители дома стоят на улице.

- У кого-то в квартире кошки и собаки остались, у меня вот попугай в клетке, - говорит один из жильцов. – Нам говорят, что разошлись две плиты перекрытия между кровлей и верхним техническим этажом. Не знаем, разрешат ли нам вернуться домой или придется расходиться по родным и знакомым. Нам никуда переезжать пока не предлагали.