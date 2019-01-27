«Трещина появилась лет 15 назад». Жильцы обрушившегося в Перми дома считают, что проблемы возникли еще во время строительства

14-этажка на улице Революции, 3/1, в которой обрушились перекрытия между крышей и техническим этажом, была построена в 1993 году.

- Наш дом строился в очень тяжелые времена, когда не было ни строительных материалов, ни подрядчиков, - рассказывает жительница дома Людмила Попова. - Мы сами кирпичи грузили, сами караулили, чтобы стройматериалы не украли. И самое главное, дом построили на насыпном грунте, на окраине лога. Он стоит на сваях. Сваи должны были быть длиной 16 метров, а тогда таких не было, поэтому забивали те, которые были в два раза короче, ставя их друг на друга.

Людмила живет на седьмом этаже. И на стене ее квартиры еще 15 лет назад появилась небольшая трещина.

- Скорее всего, образовалась она из-за строительства моста через Егошиху, - считает женщина. - С тех пор трещина расширяется. Этим летом ко мне приходила комиссия. Они посмотрели на трещину, сказали, что ничего страшного, стена не несущая. Но я спрашивала соседей, и у них трещины везде.

В квартире Людмилы и Виктора Поповых давно появилась трещина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В холле гимназии №33, куда временно разместили жильцов дома, люди тоже обсуждают причины обрушения:

- Перепланировки многие делали, вот стены и не выдержали.

- Да нет, несущие стены у нас только наружные. Они от перепланировки не пострадали. А вот то, что на сваях дом, из-за этого он и покосился.

Впрочем, сейчас это досужие разговоры. В ближайшие два дня эксперты должны провести полное обследование конструкций и определить, есть ли вероятность обрушения дома. Пока укрепят перекрытия, которые начали обрушаться, чтобы предотвратить дальнейший развал дома.

Тем временем жильцам предложили переехать в маневренный фонд или разместиться у родственников. Им разрешили в сопровождении спасателей пройти в квартиры и взять нужные вещи и домашних животных.

- Никуда я не поеду, - настаивает один из жителей. - В дом пропустят, там и останусь.

Но глава Перми Дмитрий Самойлов, приехавший в гимназию №33, сообщил, что остаться никому не позволят.

- Безопасность прежде всего, поэтому прошу отнестись с пониманием, что сегодня никто в свои квартиры не возвращается, - сказал Дмитрий Самойлов. - Завтра в доме будут работать эксперты, которые обследуют, прежде всего, перекрытия, которые находятся на техническом этаже. После этого будем принимать решение, жильцы каких этажей могут вернуться домой. Для тех, кому это необходимо, подготовлены места в гостинице.

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