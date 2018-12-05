2018-12-05T14:50:57+03:00
Общество

У пермяков появилась возможность смотреть ТВ на пяти гаджетах

Воспользоваться интерактивным ТВ можно не только дома, но и в гостях и поездках
Поделиться:
Фото компанииФото компании
Изменить размер текста:

Интерактивное ТВ позволяет пользователям контролировать контент и сам процесс просмотра.

Пользователи интерактивного ТВ могут выбирать среди нескольких сотен телеканалов. Смотреть в режиме реального времени можно знакомый «Первый», «ТНТ», «Пятницу» или выбрать что-то по интересам. Для меломанов - MTV и Clubbing TV, для модников - World Fashion Channel, для любителей готовить - Food Network, для дачников - «Усадьба», для любознательных - «Большая Азия», Viasat History, Travel Channel, National Geographic и многие другие.

Причем каналы можно смотреть с паузами или на перемотке. У обычного телевизора таких возможностей точно нет.

Воспользоваться интерактивным телевидением можно не только дома, но и в поездках, в гостях или в общественном транспорте. Достаточно скачать приложение в AppStore и установить на смартфон или планшет, подключить на телевизорах с технологией Smart или зайти на web-портал. К подобным сервисам можно подключить до пяти устройств. Подробнее об этом по ссылке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми на улице Кабельщиков неизвестные пытались вскрыть банкомат
Максим Решетников вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров
В Прикамье осудили лже-газовиков
Из Перми в Москву и Санкт-Петербург отправили 76 тысяч елок
«Есть еще вера в людей». Альпинист спас пермяка, который проник в колодец люка
В Перми начали установку обновленной надписи «Счастье не за горами»
В Прикамье ревнивец ударил ножом жену и отправился в магазин
В Перми 73-летний водитель без прав врезался в автобус, пострадал 9-летний ребенок
В Прикамье волки разорвали собаку возле детского сада
Житель Чердыни надругался над 5-летней девочкой
В Прикамье закрыли аттракцион, где 5-летний ребенок получил травму
В Прикамье инвалид убил жену, которая запрещала ему пить
Гимн Перми появится к концу 2019 года
Красавица-пермячка взяла титул «Мисс бикини» в конкурсе красоты «Мисс офис-2018»
Голосование в конкурсе «Клиника года-2018» Пермского края продолжается
Спасала коз и птиц. В Перми пенсионерка погибла в пожаре
В Пермском крае птицефабрика загрязняла реку и портила экологию
В Перми на улицах Корсуньская и Черняховского появятся новые скверы
У здания соцзащиты в Перми умерла женщина
«Увидела переписку с девушкой и схватилась за нож». Ревнивая пермячка ударила своего возлюбленного ножом
Узнайте, что ждет Ваш бизнес в 2019 году
«Это мой Ромео!». На гастролях в Перми фигурист Алексей Ягудин вообразил себя Джульеттой
В центре Перми вечером сгорела иномарка
В Перми автомобиль сбил 42-летнюю женщину
В Прикамье два приятеля украли шлагбаум
По вопросам «двойных квитанций» в Перми пройдет прямая линия