У пермяков появилась возможность смотреть ТВ на пяти гаджетах

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-05T14:50:57+03:00

Воспользоваться интерактивным ТВ можно не только дома, но и в гостях и поездках

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Интерактивное ТВ позволяет пользователям контролировать контент и сам процесс просмотра.

Пользователи интерактивного ТВ могут выбирать среди нескольких сотен телеканалов. Смотреть в режиме реального времени можно знакомый «Первый», «ТНТ», «Пятницу» или выбрать что-то по интересам. Для меломанов - MTV и Clubbing TV, для модников - World Fashion Channel, для любителей готовить - Food Network, для дачников - «Усадьба», для любознательных - «Большая Азия», Viasat History, Travel Channel, National Geographic и многие другие.

Причем каналы можно смотреть с паузами или на перемотке. У обычного телевизора таких возможностей точно нет.

Воспользоваться интерактивным телевидением можно не только дома, но и в поездках, в гостях или в общественном транспорте. Достаточно скачать приложение в AppStore и установить на смартфон или планшет, подключить на телевизорах с технологией Smart или зайти на web-портал. К подобным сервисам можно подключить до пяти устройств. Подробнее об этом по ссылке.