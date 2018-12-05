2018-12-05T13:40:07+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Вашу маму и там, и тут показывают: у уральцев появилась возможность смотреть ТВ на пяти гаджетах

Теперь зритель может управлять эфиром
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На заре телевидения вещание велось в прямом эфире и всего по несколько часов в день. Кабельное телевидение в свое время вызвало стремительный рост числа новых телеканалов. Следующим техническим нововведением стало цифровое телевидение, которое в разы улучшило качество картинки.

Но лишь интерактивное телевидение и приложения для его просмотра кардинально изменили саму природу этого СМИ. Интерактивное ТВ позволяет пользователям контролировать контент и сам процесс просмотра.

Пользователи интерактивного ТВ могут выбирать среди нескольких сотен телеканалов. Смотреть в режиме реального времени можно знакомый «Первый», «ТНТ», «Пятницу» или выбрать что-то по интересам. Для меломанов - MTV и Clubbing TV, для модников - World Fashion Channel, для любителей готовить - Food Network, для дачников - «Усадьба», для любознательных - «Большая Азия», Viasat History, Travel Channel, National Geographic и многие другие.

Причем каналы можно смотреть с паузами или на перемотке. У обычного телевизора таких возможностей точно нет. Бдительные родители смогут отфильтровать контент для своего ребенка с помощью функции «Родительский контроль».

Кроме телеканалов зрители интерактивного телевидения могут наслаждаться популярными кинолентами и сериалами. Их число в подобных сервисах сегодня исчисляется тысячами. Скрасить вечер или выходные помогут новые сезоны сериалов «Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада» или «Американская история ужасов».

Воспользоваться интерактивным телевидением можно не только дома, но и в поездках, в гостях или в общественном транспорте. Достаточно скачать приложение в AppStore и установить на смартфон или планшет, подключить на телевизорах с технологией Smart или зайти на web-портал. К подобным сервисам можно подключить до пяти устройств. Теперь члены одной семьи могут смотреть любимый канал каждый на своем гаджете - и даже вне дома.

- Интерактивное телевидение сегодня смотрят миллионы россиян, - рассказали в компании «Ростелеком». - А на Урале одни из самых активных пользователей. Так, у нас есть специальная мультимедийная платформа, через которую можно смотреть телеканалы, фильмы и сериалы. На УрФО приходится около 20% всех наших пользователей, которые уже смотрят свои любимые телепередачи на смартфонах и планшетах. Чаще всего в приложение уральцы заходят со смартфонов на Android.

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