2018-10-09T12:14:52+03:00
Происшествия

Семьям погибших на Пермском пороховом заводе на предприятии окажут материальную помощь

Им выплатят по 10 окладов бывших работников
Андрей МАТЛИН
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В колдоговоре предприятия предусмотрена помощь родным погибших работников.В колдоговоре предприятия предусмотрена помощь родным погибших работников.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как уже писала «КП», в понедельник, в полдень, на Пермском пороховом заводе, расположенном на улице Гальперина в Кировском районе Перми, произошло ЧП. В результате взрыва один рабочий погиб на месте, трое других были ранены. Двоих травмированных работников завода увезли в реанимацию. Один из них скончался на операционном столе, за жизнь другого сейчас борются врачи, друзья и родные сдают для него кровь на станции переливания крови.

На предприятии пообещали оказать семьям погибших материальную помощь.

- В соответствии с коллективным договорам, она равняется 10 окладам погибшего работника, - сообщила руководитель аппарата генерального директора завода Елена Бублик.

Действительно, в колдоговор оборонного предприятия заведена специальная статья: «Материальная помощь на похороны близких родственников».

Оказать необходимую поддержку семьям погибших пообещали также в краевом правительстве.

- Органами социальной защиты организована работа по оказанию помощи семьям погибших от взрыва на пороховом заводе в Перми, - сообщили в краевом минсоцразвития. - При необходимости родственникам будет оказана помощь психолога, обеспечено юридическое сопровождение. В дальнейшем управление минсоцразвития по городу Перми будет готово предоставить семьям погибших социальное сопровождение.

Однако в Кировском районном отделе департамента социальной политики Перми сообщили, что к ним распоряжений о помощи семьям пострадавших на пороховом заводе пока не поступало.

Как сообщили на Пермском пороховом заводе, сейчас на предприятии создана комиссия, которая должна установить точные причины ЧП. По предварительным данным, «хлопок» произошел во время демонтажа конструкций неработающего цеха, поэтому технологический цикл работы предприятия не был нарушен.

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