На Пермском пороховом заводе произошел взрыв газа, погиб рабочий

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-08T13:52:15+03:00

Еще двух работников предприятия госпитализировали

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Сегодня днем, в понедельник, на Пермском пороховом заводе прогремел взрыв.

- Сообщение о хлопке газового баллона поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю в 14.00, - сообщили в этом ведомстве. - Пострадало 3 человека, один из них погиб, двое других переданы врачам «скорой помощи». Со слов диспетчера предприятия, происшествие на технологический процесс не повлияет.

По словам эмчээсников, пожара вслед за взрывом газового баллона, который использовался для сварочных работ в законсервированном цехе, не последовало.

На происшествие на Пермском пороховом заводе выезжали 42 человека МЧС и 19 единиц техники.

Обстоятельства произошедшего выясняются.