2018-10-08T17:41:59+03:00
Происшествия

Число жертв ЧП на Пермском пороховом заводе увеличилось до 3 погибших

Одного смертельно контузило на месте, двое скончались на операционном столе в реанимации
Андрей МАТЛИН
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Число жертв на Пермском пороховом выросло до трех.Число жертв на Пермском пороховом выросло до трех.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как уже писала «КП», в понедельник днем, около половины первого, в одном из цехов Пермского порохового завода, расположенного на улице Гальперина, прогремел взрыв.

В центр по управлению кризисными ситуациями сигнал об этом поступил в 14.00. На место выехали бригады пожарных. Но их помощь не потребовалась. На предприятии сообщили, что в одном из законсервированных цехов взорвался баллон с газом.

Один из находившихся рядом работников скончался на месте от контузии, а двоих на «скорой» увезли в реанимацию, в МЧС №11.

- У одного из них взрывом оторвало руку, у другого была серьезно травмирована грудная клетка, - сообщил руководитель Пермского центра медицинских катастроф Олег Федоткин. - К сожалению, оба скончались в реанимации на операционном столе – травмы оказались не совместимы с жизнью.

В краевом минздраве подтвердили, что в результате ЧП на Пермском пороховом заводе погибли три сотрудника предприятия.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю начали доследственную проверку.

- Следователи-криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в этом ведомстве. – Уточняется количество пострадавших. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии и принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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