2018-10-08T19:13:32+03:00
Происшествия

Семьям погибших при взрыве на Пермском пороховом заводе окажут материальную помощь

Размер пособий пока не называется
Андрей МАТЛИН
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Три сотрудника предприятия погибли, один ранен.Три сотрудника предприятия погибли, один ранен.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как уже писала «КП», сегодня днем на территории Пермского порохового завода прогремел взрыв. На место ЧП срочно выехали пожарные, но их помощь не потребовалась. Сотрудникам МЧС на предприятии сообщили, что произошел «хлопок» газа во время ремонтных работ возле законсервированного цеха и распространения огня не произошло.

В зоне ремонта находились четверо рабочих. Один их них погиб на месте, еще двое скончались на операционном столе в реанимации МСЧ №11.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех работников предприятия. Семьям погибших пообещали выплатить пособие, но его размер пока не называется.

"Материальная помощь семьям погибших будет оказана, пока собирается информация собирается по семьям и их нуждам", - приводит слова сотрудника краевого минсоцразвития агентство ТАСС.

Это агентство также сообщает, что по одной из версий к взрыву привело нарушение техники безопасности.

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