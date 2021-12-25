Мама раненой во время стрельбы в пермском университете студентки поблагодарила всех, кто помогал спасать жизнь ее дочери

Анаида с мамой. Фото: личная страница мамы Анаиды в Facebook.

Три месяца прошло с того страшного дня, когда 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из дробовика по беззащитным людям в пермском университете. За это время все раненые и пострадавшие сумели поправиться и выписаться из больниц. Лечили их медики как в пермских, так и в столичных клиниках.

Первыми помогли два студента и женщина

Долгое время вспоминать события этого страшного дня родственникам пострадавших было болезненно тяжело, но спустя время сердце родных оттаяло, и мама одной из пострадавших студенток решила во всеуслышание сказать: «Спасибо» всем, кто помогал спасать жизнь ее дочери и жизни других людей.

- Мир не без добрых людей, - написала женщина на своей странице в Facebook. - 20 сентября дочь Анаида позвонила мне со словами: «Мама, у нас стреляют… в меня попало». Передать то, что я чувствовала-невозможно.

Я была у университета через 15 минут. Я не знала, куда попало, как это произошло, знала одно: она во втором корпусе. Я позвонила ей, трубку взял мужчина. Я уже потом узнала, кто это был, поэтому сейчас по порядку буду благодарить всех, кто был рядом с моим ребенком и спасал жизни наших детей и взрослых.

Первые, кто помогал дочери, были два студента и женщина. Как зовут мальчишек, мы еще не узнали, но женщину зовут Кира. Кира - самый первый человек, кто подхватил ее, потом рядом с ней оказались два студента, они вели ее, затем один убежал помогать раненому мужчине, а второй был с ней до конца.

Он добежал с ней до корпуса, там она села, потому что больше не могла бежать, он поднял ее, довел по лестницам до турникетов и положил на пол. Там уже были сотрудники университета - охранник, хозяйственный работник, методистка деканата, психолог и один раненный студент, а позже к ним прибежала врач.

Алексей Михайлович - хозяйственный работник - массировал ей руки, разговаривал с ней и зажимал рану до прихода врача. Он и взял трубку со словами: «Будьте аккуратны на дороге, тут все под контролем».

Светлана Викторовна - методистка деканата факультета - она разговаривала с дочерью и просила для них быстрее скорой помощи. Она хранила и все личные вещи дочки.

Анна Владимировна - университетский врач - она прибежала во второй корпус почти сразу, перевязала раны и обезболила, чтобы при транспортировке дочь ничего не чувствовала.

Главврач Анатолий Касатов держал за руку до операционного стола

Их с еще одним раненым студентом Никитой карета «скорой помощи» забрала достаточно быстро и повезла в Краевую больницу. Там их встречал главный врач больницы - Анатолий Владимирович Касатов. Уже потом мы узнали, что дочь схватила его за руку и не отпускала до самого операционного стола.

В тот день в больницу вызвали всех врачей, работали около 100 человек. Я говорю огромное спасибо всей команде врачей, которые спасали наших детей.

Мою дочь спасала команда врачей, состоящая из хирургов: Дремина Дмитрия Ивановича, Давыдовой Елены Витальевны и Щепкиной Ирины Николаевны. Анастезиологом был Киликеев Михаил Иванович. Он потом и дежурил в палате, был рядом с дочкой и называл ее «дружок». Нашим реаниматологом стала Ляйсан Аликовна Хабибуллина, а медсестрой - Наташа. Она принесла телефон дочке, чтобы она могла звонить нам из реанимации.

Была рядом с нами, пока шла операция, а потом в реанимации с дочкой, психолог Наташа. Она разговаривала с Анаидой и тоже давала ей телефон для звонков.

Женя и Степа с борта МЧС

Утром 21 сентября нам сообщили, что семь человек из девяти тяжело раненных перевозят в Москву. Моя дочь была в этом списке. Времени на сборы вещей мало, днем спецборт МЧС транспортировал их в Москву. Я вылетела ближайшим рейсом. В самолете рядом с дочерью был прекрасный психолог Женя, который все два часа полета держал ее за руку. Был еще сотрудник Степа, он тоже приходил в течении полета ее веселить.

В Москве дочь доставили в реанимацию «Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова». Там с ней рядом была медсестра Маша, которая тоже давала телефон позвонить и тогда она впервые позвонила Саше, сын даже не поверил, что это она. Также она была под наблюдением реаниматологов- Дементиенко Марии Викторовны и Плаксина Игоря Владимировича.

К дочери в реанимацию пускали психолога Васильеву Светлану Алексеевну. Она была рядом и последующие две недели.

Столичные врачи по-отечески отнеслись к Анаиде

22 сентября я приехала в Пироговку, мне оформили пропуск и пропустили в реанимацию. В этот же день нас перевели в обычную палату. Врачи, которые нас вели, просто потрясающие: добрые и веселые люди. Они бережно и по-отечески относились к дочке.

Ведущий врач - Рожков Владислав Борисович.

Заведующий отделением и второй ведущий врач - Максименков Андрей Владимирович.

Главный врач - Гусаров Виталий Геннадьевич.

Советники по хирургическим вопросам: Левчук Александр Львович и Стойко Юрий Михайлович.

Врач-узист - Слабожанкина Екатерина Александровна.

В нашем втором отделении хирургии были прекрасные нянечки, с которыми мы подружились. Рожина Дина - с ней мы ночью спускались тайно на КПП, чтобы забрать подарки для дочки. Жанночка, тетя Оля и тетя Валя. Они нас кормили, ставили капельницы и просто приходили поболтать.

6 октября нас выписали из Москвы, и мы вернулись домой. В нашей городской больнице отдельное спасибо хотели сказать нашему ведущему хирургу Азановой Светлане Борисовне!

Спасибо всем преподавателям нашего университета, декану - Борисовой Надежде Владимировне, научному руководителю - Грабевнику Михаилу Владимировичу! У дочери выпускной год, и все с огромным пониманием относятся к ситуации, помогают и поддерживают. Не было ни дня, чтобы сотрудники университета не позвонили или не написали нам!

Я говорю огромное спасибо и низкий поклон всем, кто был рядом с Анаидочкой, поддерживал и помогал! Хочу пожелать всем в Новом году огромного здоровья, мирного неба над головой и всего самого позитивного! Берегите себя и своих близких!

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