Смерть после ИВС: В Пермском крае при странных обстоятельствах умер 30-летний молодой человек

В заключении судмедэксперта говорится, что причиной смерти стало заболевание сердца. Фото Андрея Сухинина предоставлено родственниками

14 сентября в городской больнице Соликамска скончался 30-летний Андрей Сухинин. В заключении судмедэксперта говорится, что причиной смерти стало заболевание сердца, которое спровоцировало чрезмерное употребление алкоголя. В справке о смерти еще одной причиной значится отек головного мозга. Однако у родственников погибшего и журналистки, члена пермской ОНК Оксаны Асауленко смерть молодого соликамца вызывает массу вопросов.

Андрей Сухинин родился и вырос в Соликамске, позже он с матерью перебрался в Рязанскую область, а четыре года назад вернулся в родной город и снял квартиру в общежитии по улице Андрея Осокина. Постоянной работы у Андрея не было, он перебивался случайными заработками, а последнее время шабашил на пилораме. Здесь, в Соликамске, у Андрея живут племянница и бабушка, к последней 9 сентября молодой человек и поехал в гости. Проведав бабушку, и взяв в с собой угощения, Андрей вызвал такси и уехал домой, но в этот же вечер перестал отвечать на звонки, а позже оказался за решеткой.

Как следует из материалов дела, вечером 9 сентября во дворе дома по улице Мира Андрей нарушил общественный порядок - нецензурно выражался, вел себя нагло, дерзко и вызывающе, за что был задержан полицейскими. На следующий день по решению суда Андрею назначили административный арест сроком на пять суток и увезли в ИВС. Через три дня, 13 сентября в 7:20 утра, Андрей пожаловался на плохое самочувствие, в частности на галлюцинации, и дежурный ИВС вызвала бригаду "скорой". После осмотра врачи поставили Андрею диагноз "посталкогольный галлюциноз" и увезли в краевую психиатрическую больницу №10. Родственникам Андрея о госпитализации не сообщили, так как он не назвал ни фамилий, ни телефонов близких. Ночью из психиатрической больницы Андрея увезли в Соликамскую городскую больницу с диагнозом - язвенная болезнь и желудочно-кишечное кровотечение. В 02:40 в отделении реанимации молодой человек скончался.

Смерть Андрея вызвала массу вопросов у его родственников, к расследованию подключилась и правозащитница Оксана Асауленко. А когда родные и Асауленко ознакомились с официальными отчетами и материалами дела, вопросов стало еще больше.

- Во-первых, роспись Андрея не совпадает с той, что он якобы оставили в журнале ИВС, когда его арестовали, - говорит правозащитница. - Во-вторых, нет рапорта о том, что Андрея доставили в отдел в состоянии алкогольного опьянения, а он должен быть. Значит, в отдел его привезли трезвым. В журнале о регистрации вызова скорой в ИВС указано, что врачи приехали в 7:20 и через полчаса он уже был в психушке, но у бабушки есть детализация вызовов, где указано, что в этот же день он звонил ей в 11:00 и просил привести в ИВС сигареты. Разе он бы не сказал, что его увезли? Нет вообще никаких данных из психиатрической больницы, а ведь он там был весь день. И возникает закономерный вопрос, а что произошло в психушке? Из нее Андрея привезли в больницу голым, в подгузнике, укрытого грязным одеялом и через час он умер.

Мать умершего Алла также видит ряд несостыковок. Женщина рассказала, что ни проблем с сердцем, ни с желудком у Андрея никогда не было.

- Мы не согласны с экспертизой, которую провели сотрудники морга, - говорит Алла. - Официальными причинами смерти стали отек головного мозга и алкогольная кардиомиопатия, но сын не был сердечником и не злоупотреблял алкоголем, единственное - он очень громко разговаривал во сне, из-за чего его не призвали в армию. А через два дня после смерти, когда бабушка приехали в его съемное жилье забрать документы, свет в комнате был включен, а все вещи лежали так, как будто он только вышел из душа и его кто-то срочно вызвал из дома. В морг на опознание бабушку не пустили, тело долго не выдавали. Она увидела его уже только на отпевании, все пальцы на руках были синие, отбитые. Я хочу, чтобы следователи возбудили уголовное дело. Хочу, чтобы виновные понесли наказание.

Сперва в возбуждении уголовного дела Алле отказали, но недавно правозащитница Оксана Асауленко сообщила, что замначальника следственного отдела в Соликамске отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и поручил провести дополнительную проверку.

Постановление об отмене отказа в возбуждении уголовного дела. Фото предоставлено Оксаной Асауленко

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