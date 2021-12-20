Ворона Гошу из Пермского края покажут на Первом канале

Гоша со своим хозяином в Останкино. Фото: скрин с видео в Тик-ток voron_tv_official.

- Вот мы с Гошей в Останкино, скоро у нас выход и мы вновь будем рассказывать нашу историю, и показывать команды, - снял ролик в своем Тик-Ток Александр Чугайнов из Лысьвы. - Покажут программу с нашим участием в новогодние каникулы, в первых числах января.

Ворон Гоша из Пермского края, напомним, стал звездой соцсетей почти год назад, когда хозяин Александр завел ему страничку в интернете. Птицу он подобрал еще птенцом в гнезде рядом с упавшим после грозы деревом. А потом выкормил Гошу и начал учить его различным «премудростям»: теперь ворон знает цвета, названия предметов, выполняет команды и даже разговаривает со своим любящим хозяином.

- Людям очень нравится наше творчество с Гошей: то, какие ролики мы снимаем и то, как мы понимаем друг друга, - говорит Александр. – Нам часто присылают подарки, а мы передаем подписчикам приветы.

Очень быстро страничка ворона в Тик-Ток набрала миллион подписчиков, и его популярность продолжает расти. Сейчас у Гоши один миллион сто тысяч подписчиков, а после его участия в программе на Первом канале, поклонников, наверняка, станет больше.

Во время своего путешествия в Москву Гоша чувствовал себя достаточно уверенно. И то, как вела себя птица, Александр показывал в своих постах: вот Гоша сидит на штанге для шторки в ванной и долбит клювом дверь.

- Гоша, что делаешь? На, вот, лови! – и Александр бросает рулончик туалетной бумаги. Гоша ловит его и начинает клювом отдирать клочки и бросать их.

Вот Гоша хочет пить, но неловко бьет клювом по пластиковому стаканчику и тот чуть не падает.

Но есть среди подписчиков этой необычной пары – человека и птицы - и такие интернет-пользователи, которые считают, что Александр заранее все продумал, и ждал такого успеха и популярности в сетях.

- Ты спас ворона, чтобы снимать видео, - пишут ему хейтеры.

- Я спас ворона, чтобы он жил! – отвечает им парень из Лысьвы.

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