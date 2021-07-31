Знает буквы и показывает, как рычит машинка: страница ворона Гоши в Тик-Токе набрала миллион подписчиков

Гоша - звезда Тик-Тока Фото: instagram/voron_gosha_tv

- Гоша знает около 30 команд, выучил много предметов, может различать пальцы на руке и части тела, - рассказывает Александр из Лысьвы. – Я так и говорю ему: «Гоша, покажи мизинец, безымянный палец», и он показывает. Говорю: «Покажи ухо, волосы», и он тоже показывает.

Год назад Александр подобрал в лесу маленького вороненка. Гнездо птицы построили на старом дереве, которое упало после грозы. Парень услышал из-под веток жалобный писк, сжалился и забрал птицу к себе, иначе вороненок просто бы погиб. Назвал птенца Гошей и начал воспитывать.

Живет парень в частном доме, поэтому пристроил пернатому питомцу личные апартаменты с поилкой, кормушкой, качелями и даже ванной. Пока Гоша рос, креативный хозяин учил его всему, чему учат даже маленьких детей: различать цвета, запоминать цифры, играть с шариком и приносить нужные вещи.

Год назад Александр подобрал в лесу маленького вороненка. Фото: instagram/voron_gosha_tv

Когда Гоше было полгода, Александр завел ему странички в соцсетях. Самый большой успех ждал парочку в Тик-Токе. На днях количество их подписчиков перевалило за миллион человек!

- Так совпало, что когда я завел Гоше страницу, Тик-Ток активно продвигал аккаунты, - объясняет владелец ворона. – А чтобы быть интересным пользователям, нужно регулярно выкладывать интересный контент с необычной подачей. Именно так и получилось у нас с Гошей: идея была уникальная, подача харизматичная, поэтому подписчиков становилось все больше и больше.

Александр постоянно снимает и выкладывает ролики с Гошиными забавами и даже выполняет просьбы подписчиков, например, передает им приветы или чешет Гошу. А еще птица купается в луже, приносит листочки, веточки и камешки, кушает горох, принимает в дар цветы, играет в прятки, и даже рычит, показывая, какой звук издает машинка!

В это сложно поверить, но Гоша прекрасно знает, как пишутся и произносятся несколько букв русского алфавита.

Своему пернатому питомцу Александр уделяет не менее четырех-пяти часов своего времени. Фото: instagram/voron_gosha_tv

- Мы начали с ним этим заниматься, но пока забросили и я сосредоточился на воспитании послушания, - говорит владелец птицы. - Показываю Гоше кусочек мяса, но не даю до команды «можно». И порой даже провоцирую его, говоря ему в момент ожидания: «возможно» или «может быть», и он ждет. Зато после слова «можно» лакомство мгновенно исчезает в его клюве. Еще Гоша любит ловить кузнечиков. И если я вижу, что он заметил его в траве и готов броситься, то тоже сначала даю команду, чтобы ворон никуда не улетал без разрешения и не терялся.

Своему пернатому питомцу Александр уделяет не менее четырех-пяти часов своего времени. Он – фрилансер, поэтому возможность долго выгуливать и баловать ворона у парня есть.

- Миллион подписчиков приносит вам прибыль? – поинтересовались мы.

- Нет, рекламодатели обращались к нам только один раз, в основном деньги на содержание Гоши присылают нам подписчики, реквизиты указаны на нашей странице, - объясняет Александр. – Все деньги уходят на содержание Гоши, а нужно их немало: надо покупать несколько видов мяса: говядину, перепелок, кроликов, крыс, охотничью дичь. Плюс необходимо регулярно менять амуницию и обследовать Гошу в ветклинике. А еще недавно я заказал прибор, позволяющий отслеживать местоположение птицы в лесу.

Через пару лет Гоша станет половозрелым, и Александру придется думать о невесте для ворона.

- Если подсадить ему самку, Гоша может просто не обратить на нее внимания, ведь в качестве своего сородича он воспринимает не птиц, а людей, но время еще есть, и я буду думать, как нам справляться с этой проблемой, - говорит хозяин популярного тиктокера.