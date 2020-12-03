«Катается на венике и подает фломастеры». Парень из Лысьвы сделал ручного ворона Гошу звездой Tik Tok

Гоше недавно исполнилось семь месяцев, часто он ведет себя как забавный ребенок. Фото: страница Instagram voron_gosha_tv

- Моему Гоше семь месяцев, он как маленький ребенок. Любит валяться в снегу, щипать травку. Да Гош? Кто у нас маленький ребенок? – нежно разговаривает со своим питомцем житель Лысьвы Александр Чугайнов.

Теплые отношения между маленьким вороненком и молодым человеком начались этой весной, когда Александр нашел птенца под деревом и забрал к себе домой. Как и положено, сделал ему вольер в частном доме, а там - поилка, кормушка, качели и даже личная ванна!

Но взаперти птица сидит только по ночам и в те часы, когда парня нет дома. Все остальное время Гоша и его хозяин практически неразлучны.

- Около четырех часов в день я трачу на прогулки, тренировки и приготовление пиши для Гоши, – говорит Александр. - За то время, пока он живет у меня, Гоша много чему научился: он умеет кувыркаться, играть с баночкой, выполнять команды…

Александр со своим пернатым питомцем. Фото: tiktok.com/@voron_tv_official

Чтобы следить за здоровьем птицы, Александр взвешивает своего пернатого питомца и пытается внести разнообразие в его жизнь: гуляет с ним в поле, у реки, а еще занимается его интеллектуальным развитием: учит различать цвета и приносить нужные вещи.

- Я сам в шоке от его способностей! Он точно указывает карточку с нужным цветом или приносит фломастер того цвета, которого я у него прошу! – удивляется владелец птицы. – А еще перелетает в заданное место, ловит на лету мясо и выполняет команду «Дай, принеси!»

Сразу, как Александр взял под опеку вороненка, он завел ему страничку в Tik Tok и теперь снимает ролики с Гошей и выкладывает их в соцсети: то впервые кормит его арбузом, то знакомит со льдом, то катает посреди сугробов на венике.

За полгода у этой интересной парочки количество подписчиков выросло до 55 тысяч и каждый день продолжает прибавляться!

«Ааа, ну просто нет слов, какие вы молодцы!», «Гоша ваш умница, а вы замечательный человек», «Ласковые руки и доброе сердце даже ворон чувствует!», «Знала, что вороны умные, но чтоб так», - оставляют восхищенные отклики подписчики.

- Приручить ворона можно только птенцом, только нужно найти, вырастить, и он будет у вас такой же послушный и ласковый, как мой Гоша, - дает советы Александр, нежно гладя птицу по спине. – Взрослую птицу, к примеру, со сломанным крылом, приручить будет очень сложно. Потребуется много времени и сил, чтобы наладить контакт. Но даже и тогда нет гарантии, что ворон станет у вас ручным.

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