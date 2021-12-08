«Вы стали ангелами хранителями для погибающих»: В Перми наградили детей-героев

Юные герои Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Двенадцатилетней Слава Ширинкин с интересом рассматривает слова, выгравированные на медали, которую только что прикололи ему на груди. Прошлой осенью шестиклассник из поселка Юго-Камский спас двух сестер-близняшек.

- Я шел домой с маминой работы и увидел, как на льду пруда, метрах в пяти от берега бегали две маленькие девочки, - вспоминает маленький герой события годовалой давности. – И тут на моих глазах лед треснул, и девочки начали уходить под воду.

Вячеслав Ширинкин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Взрослых рядом не было и Вячеслав, не задумываясь, побежал на лед, чтобы спасти их. Первую девчонку-второклашку вытащил за портфель, дотащил до берега и побежал за второй. Та почти ушла под воду, и ее пришлось доставать за варежку. Потом парнишка проводил продрогших сестер-близняшек до дома. А через два дня родители спасенных Оля и Нади, которые заболели, но остались живы, пригласили спасителя их дочек домой, чтобы сказать ему огромное спасибо!

Пятнадцатилетняя Дарья Власова живет в селе Богородск Пермского района. Этим летом десятиклассница спасла жизнь четырехлетнего малыша Вити. В июле стояла жара, и Даша пришла на речку Арий, которая течет возле ее дома. Возле берега плескались в воде три брата девяти, шести и четырех лет.

Дарья Власова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Даша, смотри! – вскоре крикнул ей один из них.

Метрах в 15 от берега в воде образовался омут и туда начало затягивать самого младшего из братьев, мальчика Витю. У малыша уже не было сил сопротивляться, он нахлебался воды и перестал подавать признаки жизни. Увидев это, Даша, не раздумывая, прыгнула в воду, нырнула и, рискуя собственной жизнью, вытащила малыша на берег.

На руках школьница вынесла его на отмель, оказала ему первую помощь и отнесла к взрослым. Ребенка спасли. Сейчас его родители не перестают благодарить девушку за спасение сына.

- Мы научили плавать дочку с четырех лет, это первый случай, когда она спасла человека, и мы очень ей гордимся, - говорит Дашина мама.

Свою дальнейшую жизнь девушка мечтает связать с профессией, которая тоже спасает жизни людей. Даша хочет стать врачом.

Одиннадцатилетний Арсений Усков из Лысьвы отдыхал этим летом у бабушки в поселке Кормовище Лысьвенского района. Папа у пятиклассника служит в МЧС и с самых ранних лет берет сына на сплавы и учит его оказывать первую помощь.

Арсений Усков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поэтому когда Арсений увидел, как один из ребят во время купания на речке начал тонуть, не задумываясь, нырнул в воду, обхватил друга за талию и вытащил на берег. Этот мальчик сначала хотел показать, как умеет нырять, но в воде у него начался приступ эпилепсии и он стал тонуть.

Когда спасенный друг был на берегу, Арсений побежал звать на помощь взрослых. Повезло, что в это время по дороге ехала машина «скорой помощи». Врачи спустились к реке и реанимировали мальчика.

Парнишка-герой и раньше хотел стать похожим на пару, а после этого случая окончательно решил связать свою жизнь с МЧС.

8 декабря всех ребят, проявивших мужество и героизм в экстремальной ситуации, наградили грамотами и медалями. Чествование юных героев проходило в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

- В этой непростой ситуации вы проявили смелость, находчивость и самоотверженность, - отметил Сенатор Российской Федерации Алексей Пушков. - Вы стали настоящими ангелами-хранителями для погибающих ребят. И это важно не только для тех, кого вы спасли, но и для вас самих. Пусть то хорошее, что вы сделали, останется с вами и защищает вас.

- Для нас каждый год чествовать юных и самоотверженных ребят-героев становится уже доброй традицией, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Игорь Хлебников. – Хочется выразить вам искреннюю благодарность за бесстрашие и человеческие качества, которые вы проявили в трудную минуту. А ваших родителей поблагодарить за воспитание таких правильных детей.

Дарья Власова и Арсений Усков были награждены Медалями Совета Федерации «За проявленное мужество», а Вячеславу Ширинкину вручили Медаль МЧС России «За спасение на водах».

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